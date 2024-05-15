Dini Siyonizm Partisi: Tüm İsrailli rehinelerin bırakılması mümkün değil, ulusal güvenlik öncelik olmalı

İsrail'in aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi'nin temsilcisi Zvi Sukkot, Hamas'ın elindeki tüm esirlerin serbest bırakılmasının mümkün olmadığını ve “ulusal güvenlik” kaygılarının öncelikli olması gerektiğini söyledi.

Dini Siyonizm Partisi: Tüm İsrailli rehinelerin bırakılması mümkün değil, ulusal güvenlik öncelik olmalı

Parlamentosu Knesset'te aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi'ni temsil eden Zvi Sukkot 'de tutulan esirler ve Refah operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

İsrail Radyosu 103FM'e konuşan Sukkot, “Keşke tüm rehineleri geri vermek mümkün olsaydı. Bunun mümkün olduğundan emin değilim” dedi.

Sukkot, “Onları geri getirmek için her şeyi yapmalıyız ama ulusal güvenliğe ciddi zarar verecek hiçbir şey yapmamalıyız" diye ekledi.

“Esirleri iade etmenin yolunun Hamas'ın onları iade etmekten başka seçeneği olmadığını anlamasından geçtiğini düşünüyoruz” diyen Sukkot, İsrail'in Hamas üzerinde daha fazla baskı kurmak için Refah operasyonunu yoğunlaştırması gerektiğine inandığını söyledi.

İsrail'e göre Gazze'de 132 esir kaldı ancak en az 30'unun savaş sırasında öldüğüne inanılıyor.

Hamas: Bir İsrailli rehine İsrail saldırısında aldığı yaralar nedeniyle öldü

Hamas: Bir İsrailli rehine İsrail saldırısında aldığı yaralar nedeniyle öldü

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

ABD'den Gazze için kaos uyarısı

ABD'den Gazze için kaos uyarısı

Netanyahu onayladı: Filistinlilerin yerine yabancı işçiler getirilecek

Netanyahu onayladı: Filistinlilerin yerine yabancı işçiler getirilecek

ABD'den Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık ek yardım paketi

ABD'den Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık ek yardım paketi

Gambiyalı eski bakana 20 yıl hapis cezası

Gambiyalı eski bakana 20 yıl hapis cezası

Afganistan'da helikopter kazası: 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Afganistan'da helikopter kazası: 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Rusya Harkov'da ilerliyor: "2 yerleşim yerini kontrol altına aldık"

Rusya Harkov'da ilerliyor: "2 yerleşim yerini kontrol altına aldık"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...