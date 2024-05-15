Dini Siyonizm Partisi: Tüm İsrailli rehinelerin bırakılması mümkün değil, ulusal güvenlik öncelik olmalı

İsrail Parlamentosu Knesset'te aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi'ni temsil eden Zvi Sukkot Gazze'de tutulan esirler ve Refah operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

İsrail Radyosu 103FM'e konuşan Sukkot, “Keşke tüm rehineleri geri vermek mümkün olsaydı. Bunun mümkün olduğundan emin değilim” dedi.



Sukkot, “Onları geri getirmek için her şeyi yapmalıyız ama ulusal güvenliğe ciddi zarar verecek hiçbir şey yapmamalıyız" diye ekledi.



“Esirleri iade etmenin yolunun Hamas'ın onları iade etmekten başka seçeneği olmadığını anlamasından geçtiğini düşünüyoruz” diyen Sukkot, İsrail'in Hamas üzerinde daha fazla baskı kurmak için Refah operasyonunu yoğunlaştırması gerektiğine inandığını söyledi.



İsrail'e göre Gazze'de 132 esir kaldı ancak en az 30'unun savaş sırasında öldüğüne inanılıyor.