Dinozor araştırması: 2 milyon yıl boyunca 2,5 milyar T-rex yaşamış

Araştırmaya göre dünyada 2,5 milyar T-rex dinozor türü yaşamış olduğu tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı 16.04.2021 - 00:43

Dinozor araştırması: 2 milyon yıl boyunca 2,5 milyar T-rex yaşamış

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Bilim insanları dünyada 2 milyon yıl boyunca 2,5 milyar T-rex dinozor türünün yaşamış olduğu tahmininde bulundu.

California Üniversitesi, dinozorların vücut ölçüsü, cinsel olgunluğu ve enerji ihtiyaçlarına göre hesaplamalar yaparak 127 bin nesil boyunca kaç dinozor yaşamış olabileceği üzerine bir çalışma yayımladı.

Araştırma sonucunda dünya üzerinde 2 milyon yıl boyunca 2,5 milyar T-rex türü dinozor yaşamış olabileceği tahminine ulaşıldı.

Çalışmada, bu dinozor türlerinin 1,2 milyon ila 3,6 milyon yıl boyunca Kuzey Amerika'da yaşadığı belirtildi.

California Üniversitesi Paleontoloji Müzesi Müdürü Charles Marshall ise 100 T-rex dinozor fosilinin bulunduğunu ve bu fosillerden 32'sinin erkek dinozorlara ait olduğunu belirterek, "2,5 milyar yerine 2,5 milyon dinozor yaşamış olsaydı dinozorların var olduğunu muhtemelen asla bilemeyecektik" değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmada ayrıca T-rex türü dinozorların 14 ile 17 yıl içince cinsel olgunluğa ulaştığı ve 28 yıl yaşadıklarının tahmin edildiğini belirtildi.

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