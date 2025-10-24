Dinozorlar son ana kadar hayattaydı: New Mexico’da çığır açan keşif

Bilim insanları, 66 milyon yıl önce Dünya’ya çarpan asteroit öncesinde dinozorların hala gezegenin hakimi olduğunu kanıtlayan yeni fosiller keşfetti.

New Mexico'daki San Juan Havzası’nda bulunan kalıntılar, dinozorların yok oluş anına kadar çeşitlilik içinde yaşadığını gösteriyor.

Bu bulgular, “dinozorlar asteroit çarpmasından önce zaten yok oluyordu” görüşünü çürütüyor.

SON DİNOZORLARIN İZLERİ

Edinburgh Üniversitesi’nden Prof. Steve Brusatte ve uluslararası ekibi, 10 yıl süren kazılarda yaklaşık 12 farklı türe ait fosilleri analiz etti.

Bunlar arasında devasa Alamosaurus, ünlü T. rex, boynuzlu Ojoceratops, kuş benzeri Ojoraptorosaurus ve yırtıcı Dineobellator yer aldı.

Araştırma, bu türlerin tümünün 66 milyon yıl öncesine, yani asteroidin Dünya’ya çarptığı döneme ait olduğunu ortaya koydu.

Brusatte, “Bu ekosistemde hiçbir zayıflama belirtisi yok. Dinozorlar güçlüydü, çeşitlilik yüksekti. Sonra asteroit geldi ve her şey sona erdi” dedi.

DEVASA DİNOZORLARIN GÖLGESİNDE

San Juan Havzası’nda dönemin hakimi, 30–50 metre uzunluğunda ve 30–80 ton ağırlığındaki otçul Alamosaurus’tu.

Bu dev, bir Boeing 737’den bile ağırdı. Uzun boynu, küçük kafası, sütun gibi bacaklarıyla etkileyici ama zararsız bir canlıydı.

BİLİMSEL DÖNÜM NOKTASI



Çalışma, dinozorların yok oluşunun “zaten kaçınılmaz bir düşüş” değil, “ani bir felaket” sonucu gerçekleştiğini doğruluyor.

Brusatte’ye göre bu fosiller, dinozorların son 300 bin yılında yaşadıklarını doğrudan belgeleyen en güçlü kanıtlar.