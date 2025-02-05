Direksiyon başında TikTok izlerken 81 yaşındaki adamı öldürdü

Aracıyla erkek arkadaşının evinden dönerken TikTok izleyen Mariska Nunn, o esnada karşıdan karşıya geçmekte olan Dean Chadbourne'u görmeyerek yaşlı adama çarptı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan talihsiz adam, birkaç saat sonra hayatını kaybetti.

Mariska Nunn'ın kazadan önceki 6 dakika boyunca TikTok uygulamasını kullandığı ortaya çıkarken, genç kız 'ağır suç teşkil eden araçla adam öldürme' suçlamasıyla tutuklandı ancak daha sonra polis gözetimi şartıyla serbest bırakıldı.

Kazada yaşamını yitiren Dean Chadbourn'un Minnesota'da doğan emekli bir öğretmen olduğu açıklanırken; Dean Chadbourn'un sevenleri, yaşlı adamın iyi bir insan olduğunu ve ölümünden dolayı çok üzgün olduklarını ifade etti.