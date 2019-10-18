Amerikan New York Times gazetesinde, "Trump'ın ateşkesi Türkiye'nin Suriye'deki kazanımlarını sağlamlaştırdı" başlıklı bir makale yayımlandı.



Makalede anlaşmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın neredeyse kesin zaferiyle sonuçlandığı değerlendirmesinde bulunuldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki telefon konuşmasından bu yana ABD'nin Suriye'de Esad'ın lehine zemin kaybettiğine dikkat çekildi.



Yaptırımların geri çekilmesiyle Türkiye'nin 2014'te Kırım'ı ilhak eden Rusya'dan çok daha az bir bedel ödeyeceği yorumu yapıldı.



Amerikan Washington Post gazetesinde ise, "Trump Amerikan ideolojisini utanca çevirdi" başlıklı bir makale yayımlandı.



Yazıda Amerikan Başkanı'nın güçlü adam olarak nitelenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teslim olduğu iddia edildi. Trump'in, Erdoğan'in elini rahatlatarak Suriye'de serbestlik sağladığı, Putin'e ortadoğu'da daha geniş bir rol biraktiği ileri sürüldü.



İngiliz basını da anlaşmanın kazananının Türkiye olduğunu yazdı. The Guardian gazetesi, "Trump'ın Türkiye anlaşması iktidarı Ankara'ya verdi" başlığını attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hızlı bir başarı kazandığı yorumu yapıldı.



Fransız Liberation gazetesi de, "Kazanan yine Rusya" başlığını attı. Harekatın başlamasından bir hafta sonra Ankara ile Washington arasında anlaşma sağlandığına dikkat çekildi. "Rusya lideri Suriye oyununun efendisi olarak kendini zorla kabul ettiriyor" yorumu yapıldı.



Le Monde gazetesinde çıkan yazıda, "Amerika Birleşik Devletlerı tarafından ilan edilen ateşkes sayesinde Türkiye, Kürtlerin çekilmesini elde etmiş oluyor" denildi. Bu durumun Türkiye için diplomatik bir zafer olarak tanımlandığına dikkat çekildi.

