Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını resmi Twitter hesabından duyurmasının ardından ABD medyası harekatı, "son dakika" olarak duyurdu.



HABER AJANSLARI "SON DAKİKA" OLARAK GEÇTİ



ABD basınında geniş yer bulan harekatı ilk olarak Bloomberg duyurdu. Yerel saatle sabahın erken saatlerinde geçilen ve Türk bir yetkiliye dayandırılan haberde, Türk birliklerinin sınırı geçmeye başladığı bildirildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ise ilk olarak, Reuters haber ajansı geçtiği flaşında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine operasyonun başlatıldığını duyurdu" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin yapacağı operasyonu ilk günden bu yana "işgal" olarak niteleyen Associated Press ise "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, attığı tweet ile Suriye'nin kuzeydoğusuna Türk saldırısının başladığını duyurdu." başlığı ile kullandı.



Wall Street Journal gazetesi de operasyonu "Erdoğan, ABD askerlerinin çekilmesinin ardından, Kürt kuvvetlerin elindeki toprakları ele geçirmek için Suriye'de bir operasyon başlatıldığını duyurdu." başlığıyla okuyucularına aktardı.



CNN International operasyona ilişkin, "Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'ye askeri saldırısını başlattığını duyurdu. Operasyon, Trump yönetiminin ABD askerlerini bölgeden çekeceğini açıklamasından günler sonra başladı." ifadelerini kullandı. New York Times da operasyonu, "ABD askerlerinin bölgeden çekilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye'ye yönelik planlanan saldırının başlatıldığını duyurdu." ifadeleriyle aktardı.



BÖLGEDEN CANLI YAYINLAR YAPILIYOR



Barış Pınarı Harekatı'nı, CNBC, ABC, NBC, MSNBC, CBS gibi ABD'nin önde gelen basın kuruluşları da "son dakika" olarak duyurdu.



Ayrıca, CNN, NBC ve FOX gibi televizyonlar da bölgeden yaptıkları canlı bağlantılarla konuyu sıcağı sıcağına izleyicilerine aktarıyor.

BARIŞ PINARI HAREKATI'NDAN İLK FOTOĞRAF

