Dış basın Erdoğan'ın ABD ziyaretini nasıl gördü?

Amerikan CNN International kanalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray buluşmasını, "Hiçbir lider, Erdoğan kadar Trump'tan istediğini elde edemedi" sözleriyle yorumladı.



CNN'in internet sitesinde Kevin Liptak imzalı yazıda, Trump'ın güçlü liderlere gösterdiği yakınlık örneklerle anlatıldı. "Hiçbir lider Trump'tan Erdoğan kadar istediğini alamadı" yorumu yapıldı.



Amerikan Washington Post gazetesi, görüşmeye ilişkin haberinde Fethullah Gülen'in iadesiyle S-400 krizini öne çıkardı. Haberde Trump'ın, "Yetkililerimiz çözüm için çalışıyor" sözüne yer verildi. Amerikalı yetkililerin, "Türkiye'nin silahları kutularından çıkarmaması çözüm olabilir" dediği aktarıldı.



Amerikan New York Times gazetesi, Trump'ın Erdoğan için söylediği "Onun büyük hayranıyım" başlığını kullandı. Gazete, "Trump Erdoğan'ı sıcak karşıladı" manşetini attı. Gazetenin Beyaz Saray muhabiri Michael Crowley'e göre, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı, bölge eksenli Amerikan siyasetini rotasından çıkardı. Ancak Trump, görüşmede bu konuda hissedilebilir bir tavır ortaya koymadı.



İngiliz The Guardian gazetesi de, "Trump kendisini Erdoğan’ın büyük hayranı ilan etti, Suriye operasyonunu hiç eleştirmedi" yorumunu yaptı.



İngiliz The Times da aynı konuya dikkat çekti. Gazete "Trump 'arkadaşı' Erdoğan’a yönelik eleştirilerini bir kenara bıraktı" ifadesini kullandı. Haberde, "Konuğunu Beyaz Saray’da ağırladı. Erdoğan’ın büyük hayranı olduğunu söyledi" denildi.



The Independent gazetesi ise, Trump'ın görüşmeye "olağandışı ancak uzlaşmacı" bir tavırla senatörleri de çağırdığına dikkat çekti.



Uluslararası haber ajansı Reuters da görüşme haberini, "Trump Erdoğan’ın Kürtlerle harika bir ilişkisi olduğunu düşünüyor" başlığıyla verdi.