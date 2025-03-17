Dişçi korkusu nedeniyle dişleri döküldü: 1 milyon TL masraf çıktı

Dişçi korkusu nedeniyle yıllarca diş tedavisinden kaçınan Lajos Csendes, dişlerinin neredeyse tamamen dökülmesinin ardından çareyi yurt dışında aramaya karar verdi.



Çocukluk yıllarından bu yana zayıf dişlerle mücadele eden 31 yaşındaki Macaristan asıllı Londralı çiçekçi dişlerine her dokunuşunda kırılma yaşadığını belirtti.

Csendes, dişçi korkusu nedeniyle düzenli kontrolleri ihmal etti. Yedi yıl boyunca diş hekimine gitmeyen Csendes’in şu anda yalnızca ön dişleri ve yirmilik dişleri kaldı.



KAN DOLAŞIMINA YAYILAN ENFEKSİYON



Diş hekimleri, düzenli diş kontrollerinin olası hasarı önleyebileceğini vurgularken, Csendes’in yaşadığı sorunlarda genetik faktörlerin de etkili olduğunu belirtiyor. Zira Csendes’in kız kardeşi de benzer diş problemleriyle mücadele ediyor. Ancak 2024 yılında yaşadığı ciddi bir enfeksiyon, durumunu kritik bir noktaya taşımıştı. Kan dolaşımına yayılan enfeksiyonun kalbine ilerleme riski, Csendes’i bir uzmana başvurmaya zorladı.



Bunun üzerine, dişçi fobisi olan hastalara özel tedavi sunan bir klinikte çare aramaya karar veren Csendes, tedavi sürecine başlamak için harekete geçti.



Csendes’in tedavi süreci, 20 ila 25 bin sterline (yaklaşık 1,2 milyon TL) mal olacak ve yaklaşık iki buçuk yıl sürecek. Bu süreçte Csendes’in yalnızca dişleri değil, aynı zamanda yüz kemikleri de yeniden yapılandırılacak. Csendes, tedavi sırasında diş köklerinin çıkarılacağını ve üst ile alt çeneye metal vidalar yerleştirileceğini belirtiyor. Bu tedavi sayesinde çene hattı öne çekilecek ve sonunda Csendes, seramik dişlere sahip olacak.



Dişçi korkusunun yıllardır özgüvenini olumsuz etkilediğini belirten Csendes, "Beni yargıladıklarını biliyorum. İnsanların benimle etkileşime geçmekten çekindiğini hissediyorum" diyor.



BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATTI



Csendes, Macaristan’daki özel klinikte ilk kez rahat bir muayene geçirdiğini ifade ediyor. "Burası bir dişçi kliniğinden çok, modern bir sağlık merkezine benziyordu. Doktor her şeyi detaylıca açıkladı ve kendimi çok rahat hissettim" diyen Csendes, tedavi sürecinin finansmanı için bir bağış kampanyası başlattı. NHS’in dişçi fobisini yeterince ciddiye almadığını düşündüğünü belirten Csendes, tedavi tamamlandığında hayatının tamamen değişeceğine inanıyor ve özgüvenle gülümseyebilmek istiyor.



Csendes, tedavi masraflarını karşılamak amacıyla başlattığı bağış kampanyasında, toplamda yaklaşık 1 milyon TL toplayarak tedavi sürecini tamamlamayı hedefliyor.