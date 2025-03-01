Dışişleri Bakan Fidan Londra'ya gidiyor: İşte Türkiye'nin Ukrayna toplantısında vereceği mesajlar

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen yarın Londra'daki Ukrayna konulu toplantıya katılacak.



Bakan Fidan'ın toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, müzakere odaklı son açılımı dahil, Rusya-Ukrayna savaşını ilgilendiren konu başlıklarında görüş alışverişinde bulunması ve Türkiye'nin sürece sunabileceği katkıları muhataplarına aktarması, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarını vurgulaması ve Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına desteğini teyit etmesi öngörülüyor.



Ayrıca toplantıda, Mart 2022'de Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye'nin ilerleyen dönemde de bu rolü üstlenmeye hazır olduğu ve gelecekteki müzakere döneminde bölgede kalıcı güvenliğin, ekonomik refahın ve istikrarın tesisinin tüm tarafların ortak hedefi olması gerektiği konularının Bakan Fidan tarafından vurgulanması bekleniyor.



UKRAYNA TOPLANTISI

Ukrayna konulu toplantı, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ev sahipliğinde düzenlenecek. Toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki güncel gelişmeler ile Avrupa güvenliği bağlamındaki hususların ele alınması öngörülüyor.



Toplantıya Türkiye'nin yanı sıra, Ukrayna, Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Finlandiya, İsveç, Çekya, Romanya ile NATO ve AB de davet edildi.

