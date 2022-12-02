Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ve Rusya verilen sözleri tutmadı

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna savaşında olası ateşkes veya müzakere masasına dönme konusunda bahara kadar daha net bir resim elde edileceğini belirtti.

"İlkbahardan önce müzakere masası konusunda daha net bir tabloya sahip olacağımızı düşünüyorum. Pes etmeyeceğiz, çabalarımızı sürdüreceğiz" diyen Çavuşoğlu, Roma'daki MED Diyalog Oturumu'nda ayrıca Türkiye'nin Mısır ve İsrail'le normalleşme sürecine ilişkin açıklamarda da bulundu.

Dışişleri Bakanı,Mısır'ın Akdeniz bölgesi, İslam dünyası, Afrika ve hepimiz için önemli bir ülke olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, İsrail ile normalleşmeye ilişkin Kudüs'ün, Ankara'nın Filistin meselesindeki tutumunun değişmeyeceğini bildiğini vurguladı.

ABD VE RUSYA VERİLEN SÖZLERİ TUTMADI

Diğer taraftan Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyini terörden temizleme konusunda ABD ve Rusya'nın verilen sözleri tutmadığını bildirdi.