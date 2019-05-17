Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Almanya'yla önümüzdeki dönemde bakanlıklarımız arasında Stratejik Diyalog Mekanizması ve Hükümetlerarası İstişare toplantılarını yapacağız" ifadesini kullandı.
Helsinki'deki Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Toplantısı'na ilişkin de paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Avrupa Konseyi Avrupa'da yeni ayrışmalardan kaçınmalı. Uzman mekanizmalarının siyasileşmesine izin vermemeli. Yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı, Yahudi düşmanlığı, nefret söylemi ve popülizme karşı birlikte mücadele etmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Maas'la görüştü
Anadolu AjansıDünya
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile görüştü. Çavuşoğlu görüşme sonrası Twitter'dan açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.