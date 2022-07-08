Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bali'de G20 kapsamında ikili görüşmeler yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Endonezya Bali'de Fiji ve Arjantin Dışişleri Bakanları ile Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley'le bir araya geldi.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.07.2022 - 10:20

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bali'de G20 kapsamında ikili görüşmeler yaptı

İlişkili Haberler

Japonya’da eski başbakan Abe’ye suikast girişimi

Japonya’da eski başbakan Abe’ye suikast girişimi

Lavrov: Ukrayna ve Türkiye ile tahıl konusunda müzakere etmeye hazırız

Lavrov: Ukrayna ve Türkiye ile tahıl konusunda müzakere etmeye hazırız

Dışişleri Bakanı ,  ikili görüşmelerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

Fiji Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Josaia Voreqe Frank Bainimarama ile görüştüğünü belirten Çavuşoğlu, iklim değişikliği meseleleri ile Türkiye ve Fiji'nin uluslararası platformlardaki iş birliklerini konuştuklarını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

BM Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Beasley'le de bir araya geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, görüşmede Ukrayna'dan tahıl ihracatı ve Suriye'ye sınır ötesi yardımları konularının ele alındığını aktardı.

Çavuşoğlu, Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero ile yaptığı görüşmede de ikili ekonomik ilişkileri ve enerji iş birliğini ele aldıklarını açıkladı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...