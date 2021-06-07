Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransız mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüştü.



Bakan Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Fransa'nın başkenti Paris'te Le Drian ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.



Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleler ile yaklaşan NATO Zirvesi hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu, Türkiye-Fransa ile Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin ele alındığı belirtildi.



Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Bakan Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Fransa’yla ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.