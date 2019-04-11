Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Hollanda konferansları kapsamında gittiği Amsterdam'da Türk ve Hollandalı iş adamlarıyla görüştü.
Toplantıya Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet katıldı.
Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk de toplantıda yer aldı. Toplantıda Türkiye genelindeki ekonomik ve ticari gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türk ekonomisi ve son açıklanan yeni ekonomik program hakkında bilgi verdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bugün Türkiye-Hollanda Yedinci Konferansı'na katılacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Blok ile yapacağı ikili görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Basın toplantısının ardından Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğu'nun resmi açılışına katılacak olan Çavuşoğlu, açılışın ardından Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelecek.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hollanda'da temaslarda bulunuyor
NTV HaberDünya
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Türk ve Hollandalı iş adamları ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Hollanda konferansları kapsamında gittiği Amsterdam'da Türk ve Hollandalı iş adamlarıyla görüştü.