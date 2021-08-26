Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere, Finlandiya ve İran dışişleri bakanlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz, Finlandiyalı ve İranlı mevkidaşlarıyla Afganistan'daki son durumu ele alan birer görüşme gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı 26.08.2021 - 15:08

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere, Finlandiya ve İran dışişleri bakanlarıyla görüştü

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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Afganistan'daki son durum ele alındı.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile de telefon konuşması yapan Çavuşoğlu'nun bu görüşmesinde de Afganistan'daki son gelişmeler değerlendirildi.

Çavuşoğlu, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan ile de görüşme gerçekleştirerek mevkidaşını yeni görevinden dolayı tebrik etti.

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