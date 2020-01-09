Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak'ta temaslarda bulunuyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bir araya geldi.

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Bölgede artan gerginliğin azaltılması amacıyla sürdürülen yoğun diplomatik girişimler kapsamında Bağdat'ı ziyaret eden Çavuşoğlu, önce Başbakan Abdülmehdi tarafından kabul edildi.

Abdülmehdi-Çavuşoğlu görüşmesine Türk ve Iraklı heyet de katıldı.

Çavuşoğlu, ziyaretiyle ilgili Twitter'dan da "Kardeş Irak’la ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere Bağdat’tayız" mesajını paylaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi.

Ziyaret çerçevesinde bölgedeki gelişmelerin yanı sıra iki ülke ilişkilerinin de ele alınıyor.

Ardından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın başkenti Bağdat’ta, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı es-Selam Sarayı’ndaki toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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