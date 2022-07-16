Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile 19 Temmuz'da Tahran'da bir araya gelecek. İki bakanın görüşmesinde, ziyaret hazırlıklarının ele alındığı öğrenildi.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 16.07.2022 - 13:31

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı 'nun, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, görüşmede üst düzey ziyaret hazırlıklarının ele alındığı belirtildi.

TAHRAN'DA SURİYE ZİRVESİ

Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü Suriye zirveleri, iki yıl aradan sonra yeniden toplanıyor.

Özellikle Suriye’ye yapılacak insani yardımlar açısından kritik öneme sahip zirve, 19 Temmuz’da Tahran’da gerçekleştirilecek.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ilk kez katılacağı zirvenin ana gündemi Suriye’deki son durum olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Suriye’ye yapılan insani yardımları ele alacağı belirtiliyor.

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