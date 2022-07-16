Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, görüşmede üst düzey ziyaret hazırlıklarının ele alındığı belirtildi.

TAHRAN'DA SURİYE ZİRVESİ



Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü Suriye zirveleri, iki yıl aradan sonra yeniden toplanıyor.

Özellikle Suriye’ye yapılacak insani yardımlar açısından kritik öneme sahip zirve, 19 Temmuz’da Tahran’da gerçekleştirilecek.



İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ilk kez katılacağı zirvenin ana gündemi Suriye’deki son durum olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Suriye’ye yapılan insani yardımları ele alacağı belirtiliyor.