Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kazak mevkidaşıyla görüştü

Türkiye, Kazakistan'daki gerilimle ilgili diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazak mevkidaşı Mukhtar Tleuberdi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Kazakistan'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Kazakistan’a desteğini yineledi.



Görüşmede ayrıca, 11 Ocak 2022 tarihinde düzenlenecek ve Kazakistan'daki gelişmelerin değerlendirileceği Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı (çevrimiçi) hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.