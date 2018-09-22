Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sadece Venezuela ile değil, diğer ülkelerle de ikili ticari ilişkilerimizde yerel para birimlerini kullanmak istiyoruz. Hiçbir ülkenin para birimine karşı değiliz ancak para birimleri, diğer ülke ekonomilerine saldırı aracı olarak kullanılmamalıdır" dedi.



Bakan Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı ile başkent Caracas'taki görüşmesinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi.



Türkiye ile Venezuela arasındaki yakın ilişkilere vurgu yapan Çavuşoğlu, 19 yılın ardından bu ülkeyi ziyaret eden ilk Türk dışişleri bakanı olmaktan mutlu olduğunu belirtti.



Son dönemde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun da Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, iki ülke liderinin adeta "kardeş" gibi olduklarını ifade ederek, Ankara-Caracas arasında ikili ilişkilerin giderek geliştiğini söyledi.



"PARA BİRİMLERİ, DİĞER ÜLKE EKONOMİLERİNE SALDIRI ARACI OLMAMALI"

İkili ticari ilişkilerde yerel para birimlerini tanıdıklarını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Sadece Venezuela ile değil, diğer ülkelerle de ikili ticari ilişkilerimizde yerel para birimlerini kullanmak istiyoruz. ABD yönetimi kendi para birimi olan doları bir saldırı aracı olarak kullandığı için diğer ülkeler aralarındaki ticarette yerel paraları kullanmak istiyor. Hiçbir ülkenin para birimine karşı değiliz ancak para birimleri, diğer ülke ekonomilerine saldırı aracı olarak kullanılmamalıdır."



Çavuşoğlu, Türkiye'nin de son dönemde para birimi üzerinden bu tür bir ekonomik saldırı süreci yaşadığını dile getirdi.



Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye de kısa zaman önce hedef oldu ancak bu süreçte çok güçlü durdu ve ekonomiyi daha istikrarlı kılmak için gerekli tüm ekonomik tedbirleri aldı." ifadesini kullandı.



THY UÇUŞLARINI ARTIRIYOR

Türkiye ile Venezuela arasındaki uçuşlara da değinen Çavuşoğlu, "Türk Hava Yolları (THY) da bu ülkedeki potansiyeli keşfetti. Artık Caracas'a yaptıkları uçuşların sayısını her güne çıkarıyorlar, yani haftada 7'ye çıkarmayı planlıyorlar. Ayrıca haftada 7 kargo uçuşu da olacak." bilgisini paylaştı.



Gerekli tedbirleri alarak iki ülke arasındaki olumlu iş birliği ile bu tür ekonomik zorlukların üstesinden geleceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, Türk yatırımcılar için Venezuela'da özellikle turizm, altyapı, inşaat, enerji ve yer altı kaynakları gibi alanların öne çıktığını ifade etti.



"İZOLASYONA VE YAPTIRIMLARA KARŞIYIZ"

Venezuela'nın kritik bir dönemden geçtiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Türkiye olarak bu süreçte Venezuela ve Venezuela halkı için elimizden gelen desteği gösteriyoruz. Ekonomik iş birliğimiz giderek derinleşiyor ve her alandaki iş birliğimiz artıyor. Bu durum iki ülkenin de yararına olacaktır." diye konuştu.



Venezuela'nın yaşadığı ekonomik duruma ilişkin, "Bu ülke onurlu bir şekilde desteklenmeye ihtiyaç duymaktadır. Biz izolasyona ve yaptırımlara karşıyız. Diyalog ve ilişkileri geliştirme taraftarıyız." açıklamasını yapan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu ülkeye verdiği desteği sürdüreceğini anlattı.



İKİ ANLAŞMA İMZALANDI

Türk yatırımcıların Venezuela'daki yatırım fırsatlarını keşfetmeye başladığına dikkati çeken Çavuşoğlu, ziyaretleri sırasında iki ülke arasında iki anlaşmaya imza atıldığını ve yenileri için de çalıştıklarını sözlerine ekledi.



"TÜRKİYE BİZE DOSTLUK VE KARDEŞLİK ELİNİ UZATTI"

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkesi ile Türkiye arasında kardeşlik ilişkisi olduğunu belirterek, "Türkiye ekonomik kuşatma olduğu zaman Venezuela'ya destek verdi, bize dostluk ve kardeşlik elini uzattı." dedi.



Arreaza, Türkiye'den Venezuela'ya 19 yıl aradan sonra dışişleri bakanı düzeyindeki ilk ziyareti gerçekleştiren Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile başkent Caracas'taki Sarı Saray'da bir araya geldi.



Heyetler arası görüşmeler ve iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreninin ardından Arreaza ve Çavuşoğlu'nun katılımlarıyla basın toplantısı düzenlendi.





Çavuşoğlu'nun ziyaretine büyük önem verdiklerini dile getiren Arreaza, "Bizim devlet başkanlarımız artık kardeş oldu. Biz kardeşiz. Türkiye ve Venezuela arasında artık kardeşlik var. Türkiye ekonomik kuşatma olduğu zaman Venezuela'ya destek verdi, bize dostluk ve kardeşlik elini uzattı." ifadelerini kullandı.



TURİZM, TARIM VE BALIKÇILIK ALANLARINDA ANLAŞMALAR



Bakan Arreaza, iki ülkenin resmi yetkilileri tarafından yoğun çalışmalarla bazı anlaşmaları hazırladıklarını aktardı.



Ülkesi ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yapan Arreaza, turizm, balıkçılık ve tarım gibi önemli alanlarda anlaşmalar imzalandığını duyurdu.



Arreaza ayrıca, bu üç alanın, kendileri için önemli olan Bolivarcı ekonomik ajandanın 15 ilkesi arasında olduğuna dikkati çekti.



VENEZUELA, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I BEKLİYOR



Ülkesinin ve Türkiye'nin bütün uluslararası platformlarda birbirini desteklediğine değinen Arreaza, "Uluslararası ilişkilerde ve politikada aynı davaları paylaşıyoruz." diye konuştu.



Konuşmasının sonunda, Çavuşoğlu'na "kardeşim" diye seslenen Arreaza, bu ziyaretin sadece girizgah olduğunu ve Venezuelalıların, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye yapacağı ziyareti beklediğini ifade etti.



ÇAVUŞOĞLU, MADURO İLE GÖRÜŞECEK



Bu arada, basın toplantısının ardından Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'le de görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Caracas'ta son olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından Miraflores'te (Devlet Başkanlığı Sarayı) kabul edilecek.



Öte yandan, Venezuela Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından da Çavuşoğlu'nun ziyaretine ilişkin paylaşımlarda bulunuldu.



Uluslararası Simon Bolivar Havalimanı'ndaki karşılamadan fotoğrafların konulduğu paylaşımda Çavuşoğlu'nun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Venezuela halkına selamlarını getirdik." ifadesine yer verildi.

