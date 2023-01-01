Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pele'nin cenaze törenine katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Brezilyalı efsane futbolcu Pele için yarın yapılacak cenaze törenine katılacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pele'nin cenaze törenine katılacak

İlişkili Haberler

Sao Paulo'da sokaklar Pele'nin figürleriyle süslendi

Sao Paulo'da sokaklar Pele'nin figürleriyle süslendi

Brezilya'da Pele için 3 günlük yas ilan edildi

Brezilya'da Pele için 3 günlük yas ilan edildi

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın yeni seçilen Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin töreninde Türkiye'yi temsil edecek olan Bakan Çavuşoğlu'na Pele'nin cenaze törenine katılması talimatı verdi.

Çavuşoğlu, Pele için 2 Ocak'ta Brezilya'nın Santos kentinde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pele'nin cenaze törenine katılacak - 1

Pele ismiyle tanınan ve tarihinde olağanüstü başarılara imza atan futbolcu Edson Arantes do Nascimento, 29 Aralık'ta Sao Paulo'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...