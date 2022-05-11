Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'nin terör örgütlerine karşı kararlı mücadelesini anlattık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fas'ın Marakeş kentinde 76 devlet ve uluslararası kurumun katılımıyla düzenlenen toplantıya ilişkin, "Ülkemizin DAEŞ dahil tüm terör örgütleriyle kararlı mücadelesini anlattık" dedi.



PKK/YPG gibi terör örgütleri aracılığıyla DAEŞ'le mücadele edilemeyeceğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "PKK/YPG gibi terör örgütleri eliyle DAEŞ’le mücadelenin başarılı olamayacağını bir kez daha vurguladık." ifadelerine yer verdi.

ÇAVUŞOĞLU, İSPANYA DIŞİŞLERİ BAKANI İLE BİR ARAYA GELDİ



Çavuşoğlu, DAEŞ’le mücadele uluslararası koalisyonunun bakanları toplantısına katılmak üzere geldiği Fas'ın Marakeş kentinde ﻿İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile ikili görüşme gerçekleştirdi.



Bakan Çavuşoğlu, toplantı öncesi bir araya geldiği İspanyol mevkidaşı Albares ile NATO'nun Madrid'deki zirvesinin hazırlıklarını, iki ülke ilişkilerini ve Ukrayna'daki son durumu ele aldı.



Marakeş kenti, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ortak davetiyle düzenlenen terör örgütü DAEŞ'e karşı uluslararası koalisyonun bakanları toplantısına ev sahipliği yapıyor.



ABD öncülüğünde 2014'te kurulan DAEŞ karşıtı uluslararası koalisyonun bünyesinde, Benin'in eklenmesiyle 85 ülke ile dünyanın çeşitli bölgelerine ait uluslararası kuruluş bulunuyor.

