Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Can Azerbaycan yalnız değildir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çevrim içi düzenlenen Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin dönem başkanlığının Bahreyn'e devredildiğini belirterek "Yeniden Asya girişimimiz kapsamında AİD ile yakın iş birliğimiz sürecek" açıklamasını yaptı.



Çavuşoğlu, Asya İşbirliği Diyaloğu Genel Sekreteri Dr. Pornchai Danvivathana ile Bakanlık'ta bir araya geldi.



Görüşmeye ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajda Çavuşoğlu, "Asya'da dayanışmanın ve birliğin gelişmesi önceliğimiz" değerlendirmesinde bulundu.



Çavuşoğlu ayrıca çevrim içi düzenlenen Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.



Twitter'dan toplantıyı değerlendiren Çavuşoğlu, "Nevşehir 2022 yılında AİD Turizm Başkenti ilan edildi. Dönem Başkanlığını Bahreyn'e devrettik. Yeniden Asya girişimimiz kapsamında AİD ile yakın iş birliğimiz sürecek" dedi.



"AZERBAYCAN'I YALNIZ BIRKMAYIZ"

Bakan Çavuşoğlu ardından, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Alzayani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ermenistan-Azerbeycan arasındaki çatışmalar hakkında açıklama yapan Çavuşoğlu, “Can Azerbaycan yalnız değildir yalnız da olmayacaktır. Azerbaycan’ı yalnız bırakmayız. Ermenistan'ın yaptığı Azerbaycan topraklarında terör saldırısıdır. Bölgenin istikrarı barış için hep birlikte adım atacağız. Ermenistan buna varsa biz de varız. Ama provokasyonlarla ancak kaybeder" dedi.