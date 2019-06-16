Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Hatay'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği'nin açılışında konuştu.



İdlib'deki son saldırılarla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İdlib'de rejimin saldırılarını tolere etmeyiz. Herkes haddini bilecek" dedi.



Suriye'deki gözlem noktasına saldırıyı değerlendiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Rejimin bu saldırganlığını da kabullenmemiz mümkün değil ve İdlib Muhturası'na da aykırı, Rusya'yla imzaladığımız. Burada rejimi durdurmak da Suriye konusunda yakın iş birliğinde çalıştığımız Rusya'nın ve İran'ın sorumluğudur. Çünkü her ikisi de rejimin garantörüdür" ifadelerini kullandı.



S-400'LERLE İLGİLİ AÇIKLAMA



Rusya'dan alınacak S-400'lerle de ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün S-400 ile ilgili ABD'nin dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil" şeklinde konuştu.