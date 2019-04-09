Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Mogherini ve İngiliz mevkidaşı Hunt ile telefon görüşmeleri yaptı.
Bakan Çavuşoğlu, muhataplarıyla Libya'daki gelişmeleri değerlendirdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan Libya diplomasisi
Anadolu AjansıDünya
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve İngiliz mevkidaşı Jeremy Hunt ile telefonda Libya'yı görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile telefonda görüştü.