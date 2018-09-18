Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherin ve Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile telefonda İdlib mutabakatına ilişkin görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Pompeo, telefonda İdlib mutabakatına ilişkin görüşme gerçekleştirdi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU AB KOMİSYONU BAŞKAN YARDIMCISI MOGHERİNİ İLE GÖRÜŞTÜ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile görüştü.



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile görüşmüştür" denildi.

ÇAVUŞOĞLU, FRANSIZ MEVKİDAŞI LE DRİAN'LA GÖRÜŞTÜ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştüğü bildirildi.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Le Drian'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Kaynaklar, Çavuşoğlu'nun ayrıca Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile de bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.