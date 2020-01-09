Bölgede artan gerginliğin azaltılması amacıyla sürdürülen yoğun diplomatik girişimler kapsamında Bağdat'ı ziyaret eden Çavuşoğlu, bir dizi temaslarda bulunuyor.

Dışişleri Bakanı, mevkidaşı El Hekim'le görüştükten sonra basın açıklaması yaptı. Çavuşoğlu, "Irak yalnız değildir. Irak ile zorlu günleri aşmak için beraber çalışacağız. Biz Türkiye olarak Irak'ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz, buna karşıyız.

Irak'ın zaten kendi sorunları var. Irak'ın bu tür gerginliklerden etkilenmemesi gerekiyor. ABD ve İran'dan gelen mesajları olumlu karşılıyoruz. Bu gerginliğin tamamen ortadan kalması için çalışıyoruz. Bunları Başbakan ve Cumhurbaşkanıyla ele aldık.

Mevkidaşımla önümüzdeki süreçte neler yapabileceğimizi konuştuk. Biz Irak'ın istikrarına ve terörle mücadelesine katkı sağlayacağız. DAEŞ'in yeniden ortaya çıkmasına müsade etmeyeceğiz, PKK'nın Irak topraklarında yer bulmasının önüne geçmemiz gerekiyor.

Su konusunda bir grubumuz var, çalışmalar devam ediyor. Yine güvenlik konusunda yürüttüğümüz bir çok çalışma var. Meclis Başkanıyla da görüştükten sonra Türkiye'ye geri döneceğim ama Irak'la çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu, önce Başbakan Abdülmehdi tarafından kabul edildi.



Abdülmehdi-Çavuşoğlu görüşmesine Türk ve Iraklı heyet de katıldı.



Çavuşoğlu, ziyaretiyle ilgili Twitter'dan da "Kardeş Irak’la ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere Bağdat’tayız" mesajını paylaştı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi.

ÇAVUŞOĞLU IRAK CUMHURBAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜ

Ardından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın başkenti Bağdat’ta, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.



Cumhurbaşkanlığı es-Selam Sarayı’ndaki toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

"IRAK'IN BU KRİTİK DÖNEMDE YALNIZ OLMADIĞINI VURGULADIK"

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajında, görüşmede Salih'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ilettiğini belirterek, şu ifadeler yer verdi:



"Irak'ın bu kritik dönemde yalnız olmadığını vurguladık. Bölgedeki gerginliği azaltmak için beraber yapabileceklerimizi değerlendirdik. Irak'ın birlik ve istikrarına verdiğimiz önemi belirttik."



Ziyaret çerçevesinde bölgedeki gelişmelerin yanı sıra iki ülke ilişkilerinin de ele alınması öngörülüyor.

