Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Meclis’te Gazze açıklamaları

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Kudüs’te yaşananlar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Genel Kurul'a hitaben konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, "200’den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Bayramı bize ve Filistililere zehir ettiler” derken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin için liderlerle görüştüğünün altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Uluslarası Koruma Gücü' vurgusu yaparak, "Fiziki güç konuşlandırmak için BMGK kararı gerekiyor" dedi.



Çavuşoğlu, "İsrail'in eyleminin cezasız kalmaması için çalışıyoruz" derken, "Uluslararası toplumun tepkisi yine cılız kaldı. ABD yönetimi zalim ile mağduru eş tutuyor" ifadelerini kullandı.

İsrail'in bvasın yayın kuruluşlarına saldırdığının altını çizen Çavuşoğlu, "BM Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır Perşembe günü genel kurulun toplanması kararını aldı, teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.