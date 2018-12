NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, toplantının ilk gününde Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İzlanda Dışişleri Bakanı Gudlaugur Thor Thordarson, İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi ve Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ile ayrı ayrı görüştü.



NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Çavuşoğlu, "Gürcistan ve Ukrayna", "Transatlantik Güvenliği" oturumları ve çalışma akşam yemeğine katıldı.



Toplantılar basına kapalı yapıldı.



"TÜRKİYE NATO'DAN HER KONUDA DAYANIŞMA BEKLİYOR"



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin, NATO misyon ve operasyonlarına en büyük katkıyı yapan ülkelerden biri olarak ittifaktan her konuda dayanışma beklediğini belirtti.



NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trans-Atlantik bağın hem NATO hem de müttefiklerin kolektif güvenliği için kilit öneme sahip olduğunu kaydetti.



Çavuşoğlu, "Türkiye, NATO misyonları ve operasyonlarına en büyük katkıyı yapan ülkelerden biri olarak, ittifaktan da her konuda dayanışma bekliyor." ifadelerini kullandı.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde "Batı Balkanlar" ve "Afganistan-Kararlılık Destek Misyonu" oturumlarına katılacak.