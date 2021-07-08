Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye-AB ilişkilerinde 'Helsinki ruhunu' tekrar canlandırmak istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'yla görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Mevkidaşı Haavisto'ya gösterdiği misafirperverlikten ötürü teşekkür eden Çavuşoğlu, çok verimli görüşmelerde bulunduklarını söyledi.



Çavuşoğlu, görüşmelerde Türkiye- Finlandiya ilişkilerini daha da geliştirme konusundaki ortak iradeyi teyit ettiklerini belirtti.



Özellikle de ticari ilişkileri ele aldıklarını anlatan Çavuşoğlu, mevkidaşı Haavisto'yla, Türkiye ile Finlandiya arasında Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) toplantısının ilkini 2021 yılı sona ermeden düzenleme konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.



Çavuşoğlu, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına rağmen iki ülkenin ticari hacminin yükseldiğini ancak bunun daha da artması için iki ülkenin gerekli potansiyele sahip olduğunu söyledi.



Salgının küresel tedarik zincirlerine etkisine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bu durum, Türkiye'yi birçok ürün için Avrupa'nın güvenilir tedarikçisi yapıyor. Karşılıklı yatırımların artması, tüm taraflara fayda sağlayacaktır." diye konuştu.



Çavuşoğlu, her iki ülkenin iş dünyasının bir araya getirilmesi gerektiğini de vurgulayarak, turizm konusunun ise başlı başına bir iş birliği alanı olduğunu belirtti.



Türkiye'nin salgından önce her yıl 130 bin Finlandiyalı turisti ağırladığını ancak salgın nedeniyle bu sayının azaldığını dile getiren Çavuşoğlu, "Finlandiya'dan, 14 günlük karantina başta olmak üzere Türkiye'den dönen turistler için kısıtlamaları kaldırmasını talep ediyoruz. Bu kapsamda Almanya ve birçok AB ülkesiyle yaptığımız iş birliğinin benzerini yapmayı bekliyoruz." diye konuştu.



"TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE HELSİNKİ RUHUNU TEKRAR CANLANDIRMAK İSTİYORUZ"

Bakan Çavuşoğlu, Haavisto'yla görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra Kıbrıs, Afrika, Libya, Dağlık Karabağ, Ukrayna, Karadeniz Bölgesi ve göç konularını da konuşma fırsatı bulduklarını ve göç konusunun birlikte üstesinden gelinmesi gereken bir zorluk olduğunu dile getirdi.



Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB ile ilişkilerde 1999'da adaylık statüsünü aldığı Helsinki Zirvesi'ni işaret ederek, "Türkiye-AB ilişkilerinde Helsinki ruhunu tekrar canlandırmak istiyoruz. Bu nedenle sizin (Finlandiya'nın) rolünüz çok önemli." diye konuştu.



Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesindeki Ara Buluculuk Dostları Grubu'nun (ADG) eş başkanları olan Türkiye ve Finlandiya'nın çatışmaların barışçıl çözümü konusunda birlikte çalıştığını hatırlatan Çavuşoğlu, iki ülkenin Orta Doğu'da, Afrika'da ve Kafkaslar'da bu konularda güçlerini birleştirdiğini söyledi.



Çavuşoğlu, mevkidaşı Haavisto'yu Türkiye'de ağırlamayı dört gözle beklediğini de dile getirdi.



LİTVANYALI HEYET BELARUSLU MÜLTECİ KONUSU İÇİN TÜRKİYE'YE GELECEK



Basın toplantısının soru cevap kısmında Türkiye ile AB arasındaki ilişkilere değinen Çavuşoğlu, "Şu anda en düşük seviyede değil. Eğer birisi Türkiye'nin üyelik müzakereleri açısından herhangi bir ilerleme yok derse ona katılabilirim ama onun dışındaki alanlarda gerçekten de ilerlemeler var. Birbirimize ihtiyacımız var." diye konuştu.



Çavuşoğlu, Litvanya'ya giden Belaruslu mültecilerin Türkiye üzerinden gitmesi iddiasına da yanıt vererek, bu konuyu Litvanyalı mevkidaşıyla Roma ve Vilnius'ta yapılan toplantılarda ele aldıklarını söyledi.



Türkiye'nin dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak tecrübelerini Litvanya ve bölge ülkeleriyle paylaşabileceğine vurgu yapan Çavuşoğlu, "Litvanya'dan bir heyet ve Dışişleri Bakanı yakın gelecekte Türkiye'ye gelecek. Bu durumu hep beraber değerlendireceğiz. Bu mültecilerin Türkiye üzerinden mi Litvanya'ya gittiğini tespit etmemiz gerek. Ben şunu biliyorum ki geçerli bir pasaportunuz yoksa hiçbir hava yolu şirketinden bilet alamazsınız ve uçağa binemezsiniz." ifadelerini kullandı.



Çavuşoğlu, Türkiye'nin iddialar konusunda Litvanya ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu da kaydetti.

"TÜRKİYE REFORMLARI İLERLETME İRADESİNE SAHİP"



Türkiye'deki demokratikleşme adımlarına da konuşmasında yer veren Çavuşoğlu, geçmişte zor zamanlar yaşamasına rağmen Türkiye'nin bugün reformları hayata geçirdiğini söyledi.



Çavuşoğlu, yargı reformu ve insan hakları eylem planına değinerek, "Amacımız Türkiye'de insan haklarını ve yargının bağımsızlığını desteklemektir. Reformlar devam eden süreçler ve hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız ve toplumumuz çok güçlü şekilde bu reformları ilerletme iradesine sahip" dedi.



"AFGANİSTAN'IN EKONOMİK KALKINMASINI DESTEKLEYEBİLİRİZ"

Afganistan'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, Türkiye'de bulunan mülteciler arasında Afganların üst sıralarda yer aldığına işaret etti.



Türkiye'nin en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Şu anda da Afganistan'dan gelecek başka bir göçmen akınından bahsediliyor. Ülkedeki olası gelişmeler neticesinde gelecekte böylesi bir göçmen akını olabileceğinden bahsediliyor. Biz de bu kapsamda bölgedeki ülkelerle iş birliği kurmaya çalışıyoruz. Onların da ciddi endişeleri var." diye konuştu.



Çavuşoğlu, Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye-İran-Afganistan üçlü toplantısını hatırlatarak şunları söyledi:



"Türkiye, AB ve birçok ülke aslında bu durumdan, bu göçmen akınından muzdarip. Transit ülkeler olsun hedef ülkeler olsun hepimizin sıkıntı çektiği gerçek. Dolayısıyla daha iyi bir iş birliğine ihtiyacımız var. Özellikle AB ile daha iyi iş birliğine ihtiyacımız var. Çünkü hepimizin karşısında olan ortak biz zorluktan bahsediyoruz. İdeal koşullar altında bizim bu sorunu kaynak ülkede çözebilmemiz gerekir. Afganistan'da ne yapabiliriz? En azından ekonomik kalkınmasını destekleyebiliriz. Birçok Afgan ekonomik sebeplerle zaten Afganistan'dan göç ediyor. Biz de bu kapsamda Türkiye'deki göçmenlerle konuştuğumuzda onlar da bize bunu söylüyor."

FİNLANDİYA DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Afganistan'daki hızlı değişikliklerin yeni bir mülteci akınını tetikleyebileceğini söyledi.



Haavisto ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Mevkidaşı Çavuşoğlu'nu Helsinki'de ağırlamaktan onur duyduğunu ifade eden Haavisto, uluslararası toplantılarda görüşüyor olsalar da yüz yüze ikili toplantılar yapmaktan memnun olduğunu belirtti.



Haavisto, görüşmelerde farklı konulara değinme fırsatı bulduklarını ifade ederek, Finlandiya-Türkiye ilişkileri, Avrupa Birliği (AB)-Türkiye ilişkileri, Afganistan'daki ve Afrika'daki durum ve Doğu Akdeniz'deki konular olmak üzere birçok uluslararası meseleyi konuştuklarını aktardı.



Bakan Çavuşoğlu'na, bir sonraki toplantıyı Türkiye'de yapma sözü verdiğini kaydeden Haavisto, böylece kapsamlı görüşmeleri sürdürebileceklerini vurguladı.



Haavisto, göç eğilimlerini de ele aldıklarını ifade ederek, Litvanya ile Belarus arasındaki sınırda düzensiz göç durumunun oluştuğunu dile getirdi.



"Doğu Akdeniz ve Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin olarak olumlu ve istikrarlı gelişmeleri çok yakın zamanda görmeyi umuyoruz." diyen Haavisto, insan haklarını ilgilendiren konuları da ele aldıklarının altını çizdi.



Haavisto, AB-Türkiye ilişkilerinin nasıl bir ilerleme katettiğine ve Belarus üzerinden Türkiye'ye bir göç dalgası yaşanıp yaşanmayacağına dair soruyu şöyle yanıtladı:



"Bahsettiğiniz AB raporunda, Türkiye-AB ilişkileri 'en düşük seviyede' şeklinde değerlendirildi. Geçen yıl Doğu Akdeniz'de Türkiye ile AB devletleri arasında bazı gerginlikler yaşandığını görüyoruz. 2021 yılında ise ilişkilerde net bir ilerleme gelişti. Ankara'ya bazı ziyaretlerde bulunuldu ve diyalog devam ediyor."



Haavisto, Türkiye ve Finlandiya'nın göç gibi ortak bir sorunu olduğunu belirterek, Suriyeliler ve Afganistan'dan gelecek olası bir göç dalgasına karşı iki ülkenin iş birliği yapması gerektiğini ifade etti.





Finlandiya'dan Türkiye'ye giden turistlere yönelik kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağına dair soruya Haavisto, yakın bir gelecekte salgınla ilgili kısıtlamaların hızlı şekilde ortadan kalkmasını umduklarını yanıtını verdi.



Salgından dolayı bu yaz da bazı olumsuz durumlarla karşı karşıya olduklarını dile getiren Haavisto, şöyle devam etti:



"Futbolda da bunun bazı yansımalarını gördük. Bu kısıtlamaların ne kadar kısa zamanda ortadan kalkacağını garanti edemeyiz. Sayın Çavuşoğlu'nun da söylediği gibi Türkiye'deki örneğin Alanya gibi bazı bölgeler Finlandiyalı turistlerin en çok gitmek istediği yerler. Finlandiyalılar buralara gitmekten çok zevk alıyorlar. Türkiye'yi güvenli olarak görüyorlar. Aynı zamanda Kovid-19'dan arındırılmış, güvenli turizm tedbirlerini de görüşmemizde ele aldık. Oraya gittiklerinde Kovid-19 kapmamaları için neler yapılabileceğini de konuştuk."



Finlandiya'nın da Türk turistler açısından tercih edilen bir ülke olduğuna işaret eden Haavisto, Türk Hava Yollarının (THY) Helsinki'ye seferlerine devam ettiğini aktardı.



Haavisto, salgın kısıtlamalarının kaldırılmasıyla beraber iki ülke arasında uçuşların rahatlayacağını ifade ederek "Kısıtlamaların kalkmasından sonra İki ülke arasında mümkün olduğunca hızlı ve güvenli şekilde turistlerin seyahat etmelerini sağlamaya çalışıyoruz." dedi.



Savunma sanayisi alanında iş birliği imkanlarına yönelik bir soruya karşılık Haavisto, Çavuşoğlu ile bu konuya değindiklerini, Türkiye'ye ihraç edilen bazı silahların ve mühimmatın kısıtlanmasına yönelik kararların hükümet tarafından 2019 yılında alındığını ve henüz kaldırılmadığını söyledi.



Haavisto, insan hakları meselesinin görüştükleri konular arasında olduğunu vurgulayarak "Kadın hakları, siyasi haklar ve İstanbul Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'ye ilişkin kararları ve bazı münferit davalardan da bahsettik." değerlendirmesinde bulundu.



Afganistan'daki duruma ilişkin olarak Türkiye ile aynı endişeyi paylaştıklarını dile getiren Haavisto, "Afganistan'daki hızlı değişiklikler yeni bir mülteci akınını tetikleyebilir." diye konuştu.



Haavisto, Afganistan'da bugün barış içinde yaşayan kişilerin ülkelerini terk etmek zorunda kalabileceklerine dikkati çekerek "Bu, uluslararası toplumun paylaştığı bir endişe. Uluslararası toplum olarak görüşmelerin sonucunda bütün hakların korunduğu ve garanti altına alındığı bir netice bekliyoruz. Afganistan'da kimse güvenliğinden endişe duymasın istiyoruz" ifadelerini kullandı.





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