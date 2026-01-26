Dışişleri Bakanı Fidan: "4 temel öncelik üzerinde uzlaşı sağlandı"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beşar Esad’ın ülkeden kaçmasının ardından Suriye’de oluşan yeni tabloya ilişkin yürütülen diplomatik temasları ve Türkiye’nin yaklaşımını anlattı. Fidan, Türkiye’nin ve bölge ülkelerinin Şam’da yönetimi devralacak yapıya yönelik tutumunun isimlerden bağımsız, net ilkeler üzerine kurulduğunu vurguladı.

Bakan Fidan, bölge ülkelerinin ortak beklentilerinin olduğu ve 4 temel öncelik üzerinde uzlaşı sağlandığını söyledi. Bunların, Suriye'nin komşularına tehdit oluşturmaması, terör örgütleriyle işbirliği yapmaması, azınlıklar ve dini gruplara zulme izin vermemesi ve ülkenin toprak bütünlüğünü koruması olduğunu söyledi. Bu ilkelerin Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'ya iletildiğini ve bunlara uyulduğu takdirde destekleneceği mesajının verildiğini kaydetti. Şara'nın da talepleri makul bularak kabul ettiğini ve şimdiye kadar da kendisinden memnuniyet duyulduğunu ifade etti.

Türkiye açısından mülteci sorunu ve terörle mücadelenin en kritik iki başlık olduğunu vurgulayan Fidan, bu çerçevenin sadece Türkiye’nin değil, bölge ülkeleri ve uluslararası aktörlerin de ortak talebi olduğunu ifade etti.

Hakan Fidan, Avrupalı ve Amerikalı aktörlerin de sürece dahil olduğunu belirtti. Bu görüşmelerde ortak bir duruş geliştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Fidan, “Şam’daki herhangi bir hükümetten ne beklediğimizi açıkça tanımlayalım istedik” dedi.

BAKAN FİDAN'DAN AB ÜYELİĞİ AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Fidan, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye karşı mevcut tutumunu değiştirmediği sürece üyeliğin mümkün görünmediğini belirtti. “Avrupa Birliği, Türkiye’ye karşı mevcut kimlik siyaseti zihniyetini sürdürdüğü sürece, Türkiye’nin AB üyesi olacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

AB’nin uluslarüstü bir kurum olmayı başardığını ancak uygarlıklar üstü bir yapı haline gelemediğini savunan Bakan Fidan, Türkiye söz konusu olduğunda farklı bir din ve uygarlığa ait olunduğu gerekçesiyle kimlik temelli bir yaklaşım izlendiğini ifade etti.