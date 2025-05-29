Dışişleri Bakanı Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirme amacıyla atılan adımlar ele alındı.



Bakan Fidan, hafta başında Rusya’da yaptığı görüşmeler ve Ukrayna’ya gerçekleştirmekte olduğu ziyaretle ilgili değerlendirmelerini paylaştı.



Fidan'ın bugün Ukrayna'yı ziyaret etmesi bekleniyor.