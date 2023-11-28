Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la görüştü

"TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİMİZ İÇİN MİNNETTARIM"

Blinken, herkesin Gazze'deki kriz üzerine çalıştığına işaret ederek "Gelecek hazirandaki zirveye, (NATO'nun) 75. yıl dönümüne doğru ilerlerken burada, NATO'da (toplantısında) İsveç'in üyeliği dahil pek çok meselemiz var. Birçok diğer mesele ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden saldırıları var." dedi.



Bu konulardaki perspektiflerini paylaşma fırsatı için minnettar olduğunu belirten Blinken, "Önemli ve çok değerli NATO müttefiki Türkiye ile işbirliğimiz için de minnettarım." ifadesini kullandı.

"ABD, GAZZE'DEKİ İNSANİ ARANIN MÜMKÜN OLDUĞUNCA UZUN SÜRMESİNİ İSTİYOR"

Hamas ile İsrail arasında çatışmalara "insani ara" verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Blinken, "Rehinelerin evlerine, sevdiklerine kavuşmak üzere döndüklerini görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bunu mümkün olduğunca uzun süre devam ettirmeye ve mümkün olduğunca çok insanı getirmeye kararlıyız." dedi.



Bakan Fidan da bugün NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için Brüksel'de bulunduklarını kaydederek "Önümüzde çok önemli konular ve hepimizin çok açık ve net görüşmelerde bulunacağımızdan eminim. Dostluğumuza ve işbirliğimize gerçekten değer veriyoruz." diye konuştu.