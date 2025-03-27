Dışişleri Bakanı Fidan ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Wilson'la bir araya geldi
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Joe Wilson, Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ziyareti kapsamında Temsilciler Meclisi Dışişleri ve Silahlı Hizmetler Komitesi Üyesi ve ABD Kongresi ABD-Türkiye İlişkileri ve Türk Amerikalılar Grubu Eş Başkanı Joe Wilson'ı kabul etti.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Temsilciler Meclisi Dışişleri ve Silahlı Hizmetler Komitesi Üyesi ve ABD Kongresi ABD-Türkiye İlişkileri ve Türk Amerikalılar Grubu Eş Başkanı Wilson'ı Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde kabul ettiği bildirildi.
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