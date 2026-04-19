Dışişleri Bakanı Fidan: ABD ve İran müzakereye devam etme iradesine sahip

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Antalya Diplomasi Forumu'nun son gününde kürsüdeydi. Bakan Fidan konuşmasında özellikle barışa ve Türkiye'nin arabuluculuğuna vurgu yaptı.

İşte Dışişleri Bakanı Fidan'ın konuşmasından satır başları:

Bakan Fidan, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan ile gerçekleştirilen toplantıda, bölgede barış ve istikrarı destekleyici adımların ve seyrüsefer serbestisinin kalıcı olarak tesisine yönelik muhtemel girişimlerin ele alındığını söyledi.

6 Müslüman ülkenin bir araya geldiği toplantıda ise Gazze Barış Planı'nın ele alındığını belirten Fidan, kalıcı barışın tesisine yönelik birlikte hayata geçirileceği ortak planlamaların konuşulduğunu söyledi.

Fidan, forumda yapay zekanın jeopolitiği, kritik mineraller üzerinden yürütülen stratejik rekabeti, gıda güvenliğinin önemi ve iklim değişikliği gibi konuların forumda masaya yatırıldığını da belirtti.

Konuşması sonrası NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk'ün sorusuna yanıt veren Bakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan'ın bölgesel sahiplenmeyi gerektiren bütün konuları ele alarak sahici, gerçekçi ve uygulanabilir bir gündemle yoluna devam etmesi gerektiğini söyledi. Fidan, bölgenin olması gereken işbirliği imkanlarını kullanmadığı için bölgenin kendi potansiyelini hayata geçiremediği tespitinin olduğunu söyledi.

"BİZ İSRAİL GİBİ DEĞİLİZ"

"Biz İsrail gibi değiliz" diyen Bakan Fidan, "Biz bölgedeki çatışmaları nasıl söndürürüz, istikrarı nasıl hayata geçiririz, onun arayışı içindeyiz." ifadelerini kullandı. “İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile ittifak halinde” ifadelerini kullandı. "Bu 3 ülkenin bir araya gelerek askeri ittifak kurmasında tehdit önceliği belli" diyen Bakan Fidan, "İslam karşıtı ittifak kurdular" ifadelerini kullandı. "Kimse bize bu ittifak size karşı değil" demedi diyen Dışişleri Bakanı, Avrupa'da, Yunanistan dışında böyle bir askeri işbirliği anlaşması imzalayan kimsenin olmadığını söyledi. “Türkiye kendisini koruyacak nitelikte” dedi.

İran-ABD-İsrail Savaşı konusunda da Dışişleri Bakanı, barış görüşmelerinde iki taraf da ciddi samimiyetle görüşmelere devam ettiğini söyledi, iki tarafın da görüşmelere devam etme iradesi olduğunu ifade etti. “Mevcut ateşkesten sadece taraflar değil bütün dünya rahatlama içerisinde. Foruma katılan bütün aktörler savaşın yeniden başlamaması için endişelerini sürekli iletiyorlar.” ifadelerini kullanan Dışişleri Bakanı, tarafların hala bazı konularda tartışma içerisinde olduklarını söyledi. Ateşkesin kısa süresi içerisinde tarafların önündeki konuları kapsamlı şekilde ele almasının mümkün olmadığını söyleyen Bakan Fidan, yeni bir ateşkes uzatmasına gidilmesi gerektiğini ifade etti ve bu konuda iyimser olduğunu söyledi. "Müzakerelerin büyük ölçüde tamamlandığını görüyoruz ama kritik birkaç konuda görüş ayrılıkları devam ediyor." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda da Bakan Fidan, Türkiye'nin arabuluculuk rolüne vurgu yaptı. Hem Ukrayna hem de Gazze konusunda dikkatlerin İran Savaşı'yla dağılmaması gerektiğini söyledi.

Hakan Fidan, Lübnan'daki ateşkes hakkında, İsrail'in konuyu bir oldu-bittiye getirdiğini söyledi, buna izin verilmemesi gerektiğini belirtti.