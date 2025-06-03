Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışileri Bakanı Marco Rubio, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik atılan adımlar ve 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yapılan görüşmelerin sonuçları ele alındı.

Görüşmede ayrıca Suriye'deki ve Gazze'deki son gelişmeler değerlendirildi.