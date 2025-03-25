Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Washington'daki ABD Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.



Toplantı öncesi kameralar karşısında el sıkışan bakanlar, basın mensuplarına poz verdikten sonra görüşmeyi gerçekleştirdikleri salona geçti.



Görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ve bölgesel konu başlıkları kapsamlı şekilde ele alındı.



GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR



Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump arasında yapılan telefon görüşmesinde ele alınan konuların takibi yapıldı.