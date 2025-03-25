Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüşüyor

ABD'nin başkenti Washington, bugün önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapıyor.

Bu görüşme, yeni Trump yönetimiyle ilk yüz yüze temas olması açısından önem taşıyor.

Toplantı öncesi kameralar karşısında el sıkışan bakanlar, basın mensuplarına poz verdikten sonra görüşmeyi gerçekleştirecekleri salona geçti.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump döneminde gerçekleştirilecek olan ilk ziyarette yapılacak görüşmelerde, Türkiye-ABD ikili ilişkilerinde atılabilecek stratejik adımların ve ilerleyen dönemde gerçekleştirilecek devlet başkanı düzeyindeki ziyaretlerin hazırlıklarının ele alınması öngörülüyor.

