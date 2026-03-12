Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı Wadephul'u ağırladı. "Türkiye her senaryoya hazır" mesajı verildi
12.03.2026 15:36
Son Güncelleme: 12.03.2026 16:20
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'u Ankara'da ağırladı. İkili buluşmasının ardından işbirliği vurgusu yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geldi. İki bakan görüşmelerinin ardından kameraların karşısına geçti.
Dışişleri Bakanı Fidan, görüşmelerde devam eden İran Savaşı'nın ele alındığı belirtti. “Çatışmanın sonlandırılması ve gerilimin azaltılması için komşularımız ve ortaklarımızla fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyoruz. Ayrılıkçı senaryoların bu kez İran için gündeme getirmek istendiğini görmekteyiz. İran'da iç savaş çıkarmayı ve etnik veya dinsel fay hatları üzerinden çatışmaları körüklemeyi hedefleyen her türlü plana sonuna kadar karşıyız.” ifadelerini kullandı. Fidan, “Kimse böyle bir hayalin içerisine girmesin, yanlış bir adım atılmasına izin vermemiz mümkün değil. Savaşın gidişatına ve sonrasına dair her tür senaryoya hazırlıklı durumdayız. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın güvenliğini sağlanması için de gece gündüz çalışıyoruz. Hava sahasının halen kapalı olduğu ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın barınma ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli önlemleri alıyoruz.” dedi.
Türkiye'ye düşen füzeler hakkında da Fidan, “NATO hava savunma sistemlerinin devreye girmesi, parçası olduğumuz NATO'nun kolektif savunmasıyla uyumlu oldu.” ifadesini kullandı.
Rusya-Ukrayna Savaşına da değinen Fidan, müzakerelere Türkiye'nin ev sahipliği yapmasına hazır olduğunu söyledi.
LÜBNAN YIKILMADAN İSRAİL SALDIRILARI SONA ERMELİ
Bakan Fidan, İsrail'in bölgede gerçekleştirdiği, özellikle Lübnan'a karşı olan operasyonlarını eleştirdi. “Netanyahu hükümeti bölgedeki her savaşın ve her insani krizin şu anda merkezinde yer almakta. Uluslararası hukuku ve insani değerlerimizi korumak istiyorsak, bu gerçeği kabul etmeli ve açıkça dile getirebilmeliyiz. Yayılmacı politika izleyen İsrail, mevcut savaştan istifade ile kirli savaşı Lübnan'a da taşımakta. Bir milyona yakın kişinin evlerinden sürülmesi asla kabul edilemez. Lübnan devleti yıkılma noktasına gelmeden İsrail'in saldırıları sona ermeli. ”
“Lübnan'ın çökmesi başta komşu ülkeler olmak üzere tüm bölgeyi derinden etkileyecektir” diyen Fidan, uluslararası toplumun dikkatinin Gazze'den uzaklaşmaması gerektiğini söyledi.
“GÖÇ DALGASININ ENGELLENMESİ ORTAK ÇIKARIMIZDIR”
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da ortak basın toplantısında İran'dan gelebilecek büyük bir göç dalgasını engellemenin Türkiye ve Almanya'nın ortak çıkarına olduğunu söyledi.
Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin engellenmesine de değinen Alman Dışişleri Bakanı, "Güvenilir ve sürdürülebilir bir çözüm sadece diplomatik yollarla sağlanabilir. Bu nedenle hem Körfez bölgesindeki hem de buradaki komşu coğrafyadaki ortak çıkarlarımızı bir potada eritmemiz gerektiğine inanıyorum" dedi.
Wadephul ayrıca "Hep birlikte bu savaştan çıkmanın bir yolunu bulmalı ve aynı zamanda bu bölgenin gelecekte güvenlik mimarisinin ne olabileceğine dair kafa yormaya başlamalıyız." dedi.