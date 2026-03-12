Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı Wadephul'u ağırladı. "Türkiye her senaryoya hazır" mesajı verildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geldi. İki bakan görüşmelerinin ardından kameraların karşısına geçti.

Dışişleri Bakanı Fidan, görüşmelerde devam eden İran Savaşı'nın ele alındığı belirtti. “Çatışmanın sonlandırılması ve gerilimin azaltılması için komşularımız ve ortaklarımızla fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyoruz. Ayrılıkçı senaryoların bu kez İran için gündeme getirmek istendiğini görmekteyiz. İran'da iç savaş çıkarmayı ve etnik veya dinsel fay hatları üzerinden çatışmaları körüklemeyi hedefleyen her türlü plana sonuna kadar karşıyız.” ifadelerini kullandı. Fidan, “Kimse böyle bir hayalin içerisine girmesin, yanlış bir adım atılmasına izin vermemiz mümkün değil. Savaşın gidişatına ve sonrasına dair her tür senaryoya hazırlıklı durumdayız. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın güvenliğini sağlanması için de gece gündüz çalışıyoruz. Hava sahasının halen kapalı olduğu ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın barınma ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli önlemleri alıyoruz.” dedi.

Türkiye'ye düşen füzeler hakkında da Fidan, “NATO hava savunma sistemlerinin devreye girmesi, parçası olduğumuz NATO'nun kolektif savunmasıyla uyumlu oldu.” ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşına da değinen Fidan, müzakerelere Türkiye'nin ev sahipliği yapmasına hazır olduğunu söyledi.

LÜBNAN YIKILMADAN İSRAİL SALDIRILARI SONA ERMELİ

Bakan Fidan, İsrail'in bölgede gerçekleştirdiği, özellikle Lübnan'a karşı olan operasyonlarını eleştirdi. “Netanyahu hükümeti bölgedeki her savaşın ve her insani krizin şu anda merkezinde yer almakta. Uluslararası hukuku ve insani değerlerimizi korumak istiyorsak, bu gerçeği kabul etmeli ve açıkça dile getirebilmeliyiz. Yayılmacı politika izleyen İsrail, mevcut savaştan istifade ile kirli savaşı Lübnan'a da taşımakta. Bir milyona yakın kişinin evlerinden sürülmesi asla kabul edilemez. Lübnan devleti yıkılma noktasına gelmeden İsrail'in saldırıları sona ermeli. ”

“Lübnan'ın çökmesi başta komşu ülkeler olmak üzere tüm bölgeyi derinden etkileyecektir” diyen Fidan, uluslararası toplumun dikkatinin Gazze'den uzaklaşmaması gerektiğini söyledi.