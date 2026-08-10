Dışişleri Bakanı Fidan, Alman ve Fransız mevkidaşlarıyla görüştü
10.08.2026 14:15
Anadolu Ajansı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman ve Fransız mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmede bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, pazartesi günü Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Dışişleri'nden yapılan açıklamada bakanın mevkidaşlarıyla bölgesel gelişmeleri ele aldığı belirtildi.