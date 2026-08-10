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Dışişleri Bakanı Fidan, Alman ve Fransız mevkidaşlarıyla görüştü

10.08.2026 14:15

Dışişleri Bakanı Fidan, Alman ve Fransız mevkidaşlarıyla görüştü
Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.

Emre Başaran
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman ve Fransız mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmede bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, pazartesi günü Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

 

Dışişleri'nden yapılan açıklamada bakanın mevkidaşlarıyla bölgesel gelişmeleri ele aldığı belirtildi.