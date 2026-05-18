Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü

Türkiye -Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması Üçüncü Toplantısı kapsamında Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ayrıca resmi ziyaret kapsamında geldiği Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst ile de görüştü.