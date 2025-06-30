Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da İngiliz mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki bakanın görüşmesinde Bakan Fidan'ın Türkiye'nin NATO müttefiki ve stratejik ortağı İngiltere ile ilişkilerine önem atfettiğini, ikili ilişkilerin olumlu seyrinden memnuniyet duyulduğunu ve her alanda daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etmesi bekleniyordu.



Görüşmede ayrıca güvenlik ve terörle mücadele alanında ilgili makamlar arasındaki yakın çalışmaların sürdürülmesinin önem taşıdığının, ekonomi, ticaret, finans, savunma sanayisi ve turizm alanlarındaki ilişkinin iki ülke arasındaki itici güç olduğunun vurgulanacağı öngörülüyorduu.