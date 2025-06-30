Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da İngiliz mevkidaşıyla görüştü

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ve mevkidaşı Hakan Fidan, Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da İngiliz mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı David Lammy, bugün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Lammy, ziyareti kapsamında başkent Ankara'da Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da İngiliz mevkidaşıyla görüştü - 1

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki bakanın görüşmesinde Bakan Fidan'ın Türkiye'nin NATO müttefiki ve stratejik ortağı ile ilişkilerine önem atfettiğini, ikili ilişkilerin olumlu seyrinden memnuniyet duyulduğunu ve her alanda daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etmesi bekleniyordu.

Görüşmede ayrıca güvenlik ve terörle mücadele alanında ilgili makamlar arasındaki yakın çalışmaların sürdürülmesinin önem taşıdığının, ekonomi, ticaret, finans, savunma sanayisi ve turizm alanlarındaki ilişkinin iki ülke arasındaki itici güç olduğunun vurgulanacağı öngörülüyorduu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

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