Dışişleri Bakanı Fidan: Diplomasi yeniden işler hale getirilmelidir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşma yaptı.

İşte Dışişleri Bakanı Fidan'ın konuşmasından satır başları:

"Geçtiğimiz yıl forumumuzun gündemine devam eden Gazze soykırımı ve küresel etkileri oturmuştu. Bu yıl ise bölgemize küresel etki üreten İran Savaşı eklendi. Uluslararası sistemdeki ağır tahribat ve sürekli artan tırmanma bölgemizi yakın tarihinin en ciddi sınamalarından biriyle karşı karşıya bırakmıştır. İnsanlık, savaşın kazananı olmayacağını ağır bedellerle bir kez daha tecrübe etmiştir.

“İRAN SAVAŞI'NDAN HERKESİN ÇIKARACAĞI DERSLER VARDIR”

Şüphesiz bu savaştan başta bölge ülkeleri olmak üzere herkesin çıkaracağı tarihi dersler bulunmaktadır. Ancak böylesi dönemlerde ilk ve acil görev ateşi söndürmektir. Sağlanan ateşkesin sahada tam olarak uygulanması ve sürecin kalıcı barışa ulaşması samimi temennimizdir.

Burada başta Pakistan Başbakanı olmak üzere bütün emeği geçen kardeşlerimize en içten teşekkürlerimizi iletiyoruz. Özellikle son üç yılda Gazze'deki soykırımla başlayan, ardından Lübnan ve Suriye'ye sıçrayan İsrail yayılmacılığı küresel güvenliği doğrudan tehdit eder hale gelmiştir.

Eğer bölgemizde ve ötesinde kalıcı bir barış arzu ediliyorsa tüm dünyada istikrarsızlık icra eden bu yayılmacılığa acilen uluslararası toplumun dur demesi gerekmektedir.

“DİPLOMASİ YENİDEN İŞLER HALE GETİRİLMELİ”

Bugün uluslararası toplum savaşın durdurulması için nadir görülen bir anlayış birliği sergilemekte. Böylesine kıymeti bir zeminin diyalog ve diplomasi lehine değerlendirilmesi için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz.

Esasen Antalya Diplomasi Forumu'nun özünde de bu yaklaşım bulunmaktadır: Diplomasiyi yeniden işler hale getirmek. Bizim anlayışımıza göre diplomasi yangını daha fazla yayılmadan durdurma iradesidir. Kopmuş bağları sabırla onarma kabiliyetidir. Düşmanlıkları kader olmaktan çıkarma cesaretidir. Yani diplomasi yarını tasarlamaktır."