Dışişleri Bakanı Fidan Avusturya'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , resmi temaslar için Avusturya 'ya gitti. Avusturya'nın başkenti Viyana'da Avusturya Federal Avrupa ve Dışişileri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile görüşen Fidan, daha sonra mevkidaşıyla bir basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasında İran Savaşı'na değinen Fidan, Hürmüz'ün açılması için çağrıda bulundu, alternatif bağlantılara vurgu yaptı. İslamabad'da başlayan görüşmeler hakkında da taraflara çağrıda bulunan Fidan, sürecin Türkiye tarafından desteklendiğini, ateşkesin uzatılmasının önemli olduğunu ve tekrar savaşa dönülmemesi gerektiğini söyledi.

Fidan, “Önümüzdeki günlerin kritik olduğunu düşünüyorum. Tarafların pozisyonlarını netleştirmesi için bugünler önemli. Halledilmesi gereken bazı detaylı konular var. Pakistanlı kardeşlerimizin maharetlerine güveniyorum, bizim de desteğimiz devam edecek.” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan'daki müzakerelere desteğin süreceğini, Hürmüz'ün açılmasının önemli olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği'ne üyelik konusunda da konuşan Fidan, “AB'de Türkiyenin şartlar sağlandığında biz AB üyesi olmasını kabul ediyoruz diye bir siyasi irade yok. Bu siyasi irade 2007 yılında Sarkozy tarafından öldürüldü. Schöder ve Chirac tarafından ortaya konulan Avrupa iradesi Sarkozy tarafından ortadan kaldırıldı.” ifadelerini kullandı. Bakan Fidan, değerlendirilme aşamasına geçilmesi için Avrupa'da bir siyasi irade ortaya konulması gerektiğini söyledi, “Jeostratejik olaylar beraber çalışmamızı gerektiriyor.” diye konuştu. Türkiye ve Avrupa'nın ilişkilerinin her zaman iyi olması gerekiyor diyen Fidan, tarafların ticaret hacmine vurgu yaptı. Gümrük Birliği anlaşmasının güncellendiği durumda ticaret hacminin daha da artacağını söyleyen Dışişleri Bakanı Fidan, AB'nin bu konuda da ortaya irade koymak konusunda zorlandığını söyledi, “umarım bu aşılır.” diye konuştu.

Avusturya Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger de Hürmüz'den gemilerin geçişinde özgürlüğün sağlanması gerektiğini söyledi. "Avrupa'nın güvenliği Türkiye'nin de elinde" diyen Avusturyalı Bakan, Türkiye ile güvenlik için işbirliği yapılması gerektiğini belirtti. “Türkiye ile Avusturya arasında yakın bir ilişki kurulması” gerektiğini söyledi. Avusturya Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger AB'ye Türkiye'nin üyeliği konusunda ciddi ve gerçekçi bir ilerleme beklediklerini ifade etti.