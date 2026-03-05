Dışişleri Bakanı Fidan Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Nahçıvan’a yapılan saldırı ele alındı.

DIŞİŞLERİ'NDEN NAHÇIVAN SALDIRISINA KINAMA

Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirilen İHA saldırıları şiddetle kınandı.

Açıklamada, "Bölgede üçüncü ülkeleri hedef alan ve savaşın yayılması riskini artıran saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan’ın yanında durmaya devam edecektir." ifadeleri yer aldı

NAHÇIVAN'A DÜŞEN FÜZE VE İHA'LAR

Azerbaycan kaynakları Nahçıvan özerk bölgesindeki havaalanı sınırları içerisine İran'dan gelen füzelerin ve insansız hava araçlarının düştüğünü söyledi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde havaalanından dumanlar yükseldiği görüldü. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, konuya dair İran'ın Bakü Büyükelçisi'nin çağrıldığını duyurdu. Olayda 2 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

İran basınına göre ise İranlı yetkililer Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesine yapılan insansız hava araçlı saldırıyı yalanladı.

İRAN SAVAŞI'NDA SON DURUM

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı'nda 6. güne girildi. Tasnim Haber Ajansı, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşta İran'da 6 günde toplam 1230 kişinin öldüğünü açıkladı.