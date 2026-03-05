Dışişleri Bakanı Fidan Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü
05.03.2026 15:55
Son Güncelleme: 05.03.2026 16:38
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirilen İHA saldırıları kınandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Nahçıvan’a yapılan saldırı ele alındı.
DIŞİŞLERİ'NDEN NAHÇIVAN SALDIRISINA KINAMA
Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirilen İHA saldırıları şiddetle kınandı.
Açıklamada, "Bölgede üçüncü ülkeleri hedef alan ve savaşın yayılması riskini artıran saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan’ın yanında durmaya devam edecektir." ifadeleri yer aldı
NAHÇIVAN'A DÜŞEN FÜZE VE İHA'LAR
Azerbaycan kaynakları Nahçıvan özerk bölgesindeki havaalanı sınırları içerisine İran'dan gelen füzelerin ve insansız hava araçlarının düştüğünü söyledi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde havaalanından dumanlar yükseldiği görüldü. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, konuya dair İran'ın Bakü Büyükelçisi'nin çağrıldığını duyurdu. Olayda 2 kişinin yaralandığı belirtiliyor.
İran basınına göre ise İranlı yetkililer Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesine yapılan insansız hava araçlı saldırıyı yalanladı.
İRAN SAVAŞI'NDA SON DURUM
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı'nda 6. güne girildi. Tasnim Haber Ajansı, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşta İran'da 6 günde toplam 1230 kişinin öldüğünü açıkladı.