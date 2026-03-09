Ramazan imsakiyesi banner
Dışişleri Bakanı Fidan Azeri ve Koreli mevkidaşlarıyla görüştü

09.03.2026 16:17

Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

NTV - Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan ve Güney Kore'li mevkidaşlarıyla birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

 

Dışişleri kaynaklarına göre Bakan Fidan'ın görüşmelerinde, bölgede devam eden gerilimin azaltılması için atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.