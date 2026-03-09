Dışişleri Bakanı Fidan Azeri ve Koreli mevkidaşlarıyla görüştü
09.03.2026 16:17
Anadolu Ajansı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
NTV - Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan ve Güney Kore'li mevkidaşlarıyla birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri kaynaklarına göre Bakan Fidan'ın görüşmelerinde, bölgede devam eden gerilimin azaltılması için atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.