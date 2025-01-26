Dışişleri Bakanı Fidan Bağdat'ta: "DAEŞ'i de PKK'yı da yok etmeliyiz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak’ın başkenti Bağdat’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, "(Türkiye-Irak-Suriye) Tüm imkanlarımızı birleştirip DAEŞ'i da PKK'yı da yok etmeliyiz" dedi.

Fidan, "Irak'tan nihai beklentimiz yasaklı örgüt ilan ettiği PKK'yı aynı zamanda terör örgütü olarak da tanımasıdır" diye ekledi.