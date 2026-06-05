Dışişleri Bakanı Fidan Bangladeş'te. "İran Savaşı dünyayı etkiliyor"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Bangladeş 'teki temaslarına devam ediyor.

Fidan, başkent Dakka’da Bangladeş Dışişleri Bakanı Dr. Khalilur Rahman ile ikili görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel meseleler ele alındı.

ORTAK BAISN TOPLANTISI

Görüşmelerin ardından Bakan Fidan ve mevkidaşı Rahman ortak basın toplantısı düzenledi.

İşte Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

"Görüşmemizde ikili ilişkilerimiz, uluslararası kuruluşlar kapsamındaki iş birliğimizi, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldık. Köklü ortaklığımızı geniş bir yelpazede genişletme ve sağlam temeller üzerinde çok daha güçlü ve vizyoner bir boyuta taşıma hedefimize yönelik gayretlerimizi sürdürüyoruz.

Bölgemizin istikrarı, huzuru ve refahının tesis edilmesi dış politikamızın Türkiye olarak en temel öncelikleri arasında yer almakta. Günümüzde bölgesel çatışmalar küresel dinamikleri her zamankinden daha fazla etkiler hale gelmiştir. Mevcut çatışmaların ve istikrarsızlığın tırmanarak daha geniş coğrafyalara yayılma eğilimi göstermesi hepimiz için derin bir endişe kaynağı.

“ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİNİN İLERLEMESİNDEN MEMNUNUZ”

İran Savaşı bölgemizin ötesinde tüm dünyayı olumsuz etkilemekte. İran ile ABD arasında yönetilen görüşmelerde ilerleme sağlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu görüşmelerin somut neticelere ulaşmasını ve kalıcı bir barış ve istikrar zemini hazırlanmasını da temenni ediyoruz.

Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin tesis edilmesi ve savaş öncesindeki duruma dönülmesi küresel ekonomi , enerji ve güvenliği bakımından zorunluluk teşkil etmektedir. Diplomatik gayretlerimizi yoğunlaştırmış durumdayız. ABD ve İran'ın yanı sıra bölge ülkeleriyle istişarelerimi sürdürmekteyiz. Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını çok değerli buluyoruz.

“LÜBNAN SALDIRILARI SONA ERMELİ”

Görüşmelerde ilerleme kaydedilirken ateşkesin ihlal edilmesinden de derin endişe duymaktayız. Taraflar diplomatik süreci tehlikeye düşürecek adımlardan kaçınmalıdır. Uluslararası toplum da ortak irade ortay koymalı. Özellikle İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerine engel olunması şart.

Netanyahu hükümeti iki devletli çözümü engellemek için tüm bölgeyi savaş alanına çevirmiştir. İsrail, Gazze'de işlediği soykırımını sürdürmekte, Batı Şeria'da hukuksuz girişimlerine her gün bir yenisini eklemekte.

Uluslararası toplum için öncelik İsrail'in saldırganlığının durdurulması ve bölgede savaş ortamının ortadan kaldırılması olmalıdır. Bu kapsamda İsrail'in Lübnan'daki işgalinin ve saldırılarının kesin olarak sona erdirilmesi elzemdir."