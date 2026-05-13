Dışişleri Bakanı Fidan, Belçikalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ile Ankara'da görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Prevot ile Belçika Ekonomik Misyonu Ziyareti kapsamında bir araya geldi.

İkilinin görüşmesi Belçika Kraliçesi Mathilde'nin “ekonomik misyon” kapsamında Türkiye 'ye büyük bir resmi ziyarette bulunması sırasında oldu.

Görüşmenin içeriğine dair detaylar ise paylaşılmadı.