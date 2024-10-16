Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Lübnan ve Ukrayna’daki son durum değerlendirildi ve Kıbrıs’la bağlantılı gelişmeler ele alındı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Belediye Başkanı açıklama yaptığı sırada depreme böyle yakalandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...