Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Lübnan ve Ukrayna’daki son durum değerlendirildi ve Kıbrıs’la bağlantılı gelişmeler ele alındı.