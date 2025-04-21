Dışişleri Bakanı Fidan, Cezayirli mevkidaşıyla görüştü
Cezayir’de Dışişleri Bakanı Attaf ile bir araya gelen Bakan Fidan, Attaf ile birlikte Türkiye-Cezayir Üçüncü Ortak Planlama Grubu Toplantısı’na başkanlık etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Cezayir Üçüncü Ortak Planlama Grubu Toplantısı dolayısıyla ziyarette bulunduğu Cezayir’de Cezayir Devlet ve Dışişleri, Yurtdışındaki Ulusal Topluluk Ve Afrika İşleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi. Fidan, ardından Attaf ile birlikte Planlama Grubu Toplantısı’na başkanlık etti.
Bakan Attaf, Fidan ile yaptığı toplantının ardından düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu. Attaf, toplantıda, "Türkiye-Cezayir ilişkilerinde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları çerçevesinde elde edilen sonuçlara" değindi.
TÜRKİYE-CEZAYİR TİCARETİNDE 10 MİLYAR DOLAR HEDEFİ
"Geçtiğimiz yıl karşılıklı ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaşarak benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı ve iki ülke liderinin talimatı doğrultusunda bu rakamı 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullanan Attaf, stratejik hedeflere ulaşma yolunda engellerin aşılması gerektiğini vurguladı.
Attaf ayrıca Cezayir ekonomisinin yenilenebilir enerji, ilaç endüstrileri, ikili ortaklık ve işbirliğini genişletmeyi umdukları birçok alanda yatırım fırsatları sunmaya devam ettiğini dile getirdi.
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