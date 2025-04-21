Dışişleri Bakanı Fidan, Cezayirli mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Cezayir Üçüncü Ortak Planlama Grubu Toplantısı dolayısıyla ziyarette bulunduğu Cezayir’de Cezayir Devlet ve Dışişleri, Yurtdışındaki Ulusal Topluluk Ve Afrika İşleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi. Fidan, ardından Attaf ile birlikte Planlama Grubu Toplantısı’na başkanlık etti.



Bakan Attaf, Fidan ile yaptığı toplantının ardından düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu. Attaf, toplantıda, "Türkiye-Cezayir ilişkilerinde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları çerçevesinde elde edilen sonuçlara" değindi.



TÜRKİYE-CEZAYİR TİCARETİNDE 10 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

